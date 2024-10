Tchad - Université de N'Djaména : Un atelier pour booster la production scientifique à la FASEG

Ouvert par le Vice-président chargé des enseignements de l'université, Pr TATOLOUM AMANE, cet événement marque une nouvelle étape dans le développement de la recherche scientifique à la FASEG. En effet, la maîtrise des techniques de rédaction d'articles scientifiques est essentielle pour diffuser les résultats de ses travaux au niveau national et international, et ainsi contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine des sciences économiques et de gestion.



Les participants bénéficieront d'une formation théorique et pratique sur les différentes étapes de la rédaction d'un article scientifique (introduction, méthodologie, résultats, discussion, conclusion), les normes de publication et les revues scientifiques les plus pertinentes dans le domaine des sciences économiques et de gestion et l'utilisation des logiciels de traitement et d'analyse de données (SPSS, R, etc.).



En investissant dans la formation de ses enseignants, la FASEG démontre sa volonté de renforcer son rayonnement scientifique et de contribuer au développement de la recherche au Tchad. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus globale de valorisation de la recherche universitaire et de transfert des connaissances vers la société.