Tchad - Urgence sanitaire à Yiga Droussa : Analyse de l’eau après une mortalité alarmante de dromadaires

Suite à l’alerte lancée par la déléguée du Bourkou concernant la mortalité de dromadaires liée à un puits dans le département de Yiga Droussa, chef-lieu de Kossonga, le ministre de l’Élevage, accompagné de plusieurs responsables du ministère ainsi que du secrétaire général de la province du Bourkou, s’est rendu sur place.



Dans son allocution, le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a expliqué l’objectif de cette visite : constater de visu la situation au niveau du puits. Selon les témoignages des autochtones, ils ont remarqué que l’eau du puits était devenue amère après l’avoir goûtée.



Les techniciens du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) ont effectué des analyses qui ont révélé que l’eau n’est pas salubre, ni pour la consommation humaine ni pour celle animale.

Le ministre a ajouté : « Nous allons approfondir les analyses, et si nécessaire, envoyer des échantillons à l’étranger pour déterminer exactement ce qui contamine cette eau. »



Il a également mentionné qu’un sérieux problème d’approvisionnement en eau se pose désormais, car ce puits alimente toute la localité. Il a rappelé que, dans le budget de 2024, la construction de plusieurs stations pastorales était prévue, et que cette zone avait été ciblée. Une recherche d’un nouvel emplacement pour garantir l’accès à une nappe d’eau saine pour les humains et les animaux va être entreprise.



Outre le problème d’eau, la population locale a soulevé plusieurs autres difficultés. Le manque d’eau a poussé de nombreuses personnes à quitter la zone.

Les habitants ont exprimé le besoin d’un secteur administratif, d’une pharmacie, et se sont plaints du manque de médicaments. Le ministre a indiqué qu’une station pastorale est en cours de construction et qu’une pharmacie pastorale y sera installée.



Concernant le manque de personnel, le ministre a proposé la formation d’auxiliaires vétérinaires, qui pourront travailler aux côtés de la population en attendant le déploiement de personnel qualifié.



Il a souligné que ce nouveau département est confronté à des problèmes de santé, d’éducation et d’infrastructures diverses. Beaucoup de personnes ont perdu leurs dromadaires à cause de l’eau contaminée, et la population a demandé une assistance sociale. Le ministre a assuré que toutes les doléances seront transmises aux ministres concernés, et qu’une solution sera recherchée.



En attendant, il a été demandé à la population de ne plus consommer l’eau du puits. Si nécessaire, le puits sera fermé.

Le ministre a également souligné que la construction de la nouvelle station pastorale démarrera rapidement, les ingénieurs et entrepreneurs étant déjà présents sur le terrain pour débuter les travaux.



À cette occasion, le ministre a donné des instructions à l’entreprise chargée des travaux, insistant sur la nécessité de livrer un travail de qualité et de respecter les délais prévus dans le contrat.



Lors de sa deuxième étape, le ministre s’est arrêté au puits de Kossonga Yeski pour échanger avec les éleveurs locaux sur les démarches en cours visant à résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement en eau.



L’équipe ministérielle était accompagnée de techniciens du laboratoire de microbiologie du CECOQDA, qui ont procédé au prélèvement d’échantillons d’eau du puits pour des analyses complémentaires, afin de déterminer la cause exacte de la mortalité des dromadaires.