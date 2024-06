Tchad : Validation des Référentiels de certification pour 4 métiers porteurs de croissance

Les Référentiels de certification concernés concernent les métiers suivants : coiffure-manucure-pédicure, travaux de finition en bâtiments (décoration), maintenance informatique et électronique et réparation des engins à deux roues.



Ces métiers ont été identifiés comme étant porteurs de croissance pour le Tchad et répondant aux besoins du marché du travail. La validation des Référentiels de certification permettra de garantir la qualité des formations et de faciliter l'insertion professionnelle des apprentis.



Le Directeur Général de la Formation Professionnelle, Philippe Bendet Tennah, a souligné l'importance de cet atelier pour la formation professionnelle au Tchad. Il a indiqué que les Référentiels de certification permettront de "mesurer si ces Référentiels sont bien adaptés pour la formation professionnelle".



Le Directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a quant à lui insisté sur le besoin en ressources pédagogiques dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il a rassuré les participants que le FONAP "entend amplifier l'élaboration des outils pédagogiques, en adéquation avec le besoin du pays".



Le Secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à la Formation Professionnelle, Abakar Moussa Kallé, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la formation professionnelle au Tchad. Il a notamment annoncé la révision de textes pour "réduire les clivages de champs d'action des acteurs intervenants dans le secteur de la formation professionnelle".



La validation des Référentiels de certification est une étape importante pour la qualification des apprentis et l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle au Tchad. Cette initiative contribuera à la réduction du chômage et à l'insertion professionnelle des jeunes, acteurs clés du développement du pays.