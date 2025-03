Tchad : Vecteur Gamma et ENSTP célèbrent le Mois de la Femme avec un atelier sur l'ingénierie et la résilience féminine

Le président des étudiants, Abakar Haki Ali, a souligné dans son discours que l’ingénierie, bien que complexe et exigeante, n’est pas seulement une question de compétences techniques. C’est avant tout une affaire de passion, de résilience et de volonté. Il a affirmé que chaque femme qui s'engage dans ce domaine témoigne d'une force et d'une détermination exceptionnelles, prouvant ainsi que rien n'est impossible pour une femme, même dans un environnement où les obstacles sont nombreux. Il a salué les femmes courageuses qui ont brisé les stéréotypes et qui participent activement à la construction d'un monde plus juste et équitable, tout en inspirant les jeunes étudiants et futurs ingénieurs.



De son côté, la représentante des étudiants de l'ENSTP, Samia Mahamat, a déclaré que la présence des femmes ingénieures dans cette salle n’est pas une demande de place, mais une affirmation qu’elles l’ont déjà conquise et qu’elles comptent bien la conserver. Elle a ajouté que cet événement va bien au-delà d'un simple programme académique, soulignant qu'il s'agit d'une manifestation des talents et de l'expertise des femmes dans le domaine de l'ingénierie.