Tchad : Vers la relance des travaux de la route Kyabé-Singako interrompus depuis 2021

Cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur la relance des travaux concernant la route Kyabé-Singako. Ce projet d'aménagement et de bitumage vise à connecter les régions du Moyen Chari grâce à une route modernisée et durable. Malheureusement, les travaux ont été interrompus en début février 2021.



Afin de mieux évaluer l'état actuel du projet, une équipe de la BAD a été dépêchée sur place pour réaliser une pré-évaluation du site. Après avoir séjourné sur le terrain pendant une période déterminée, cette équipe a présenté ses conclusions au chef du département des infrastructures.



Les résultats obtenus par l'équipe ont permis d'identifier les lacunes dans la mise en œuvre du projet initial et ont servi de base pour sa restructuration lors d'une deuxième phase. Les recommandations formulées lors de cette rencontre permettront ainsi au conseil d'administration de la BAD d'approuver un financement supplémentaire dans le cadre du Cycle 16 du Fonds africain pour le développement.



La relance des travaux sur la route Kyabé-Singako est donc une priorité pour les autorités tchadiennes et bénéficiera grandement aux populations locales en améliorant leur accès aux services essentiels ainsi qu'aux opportunités économiques.