Tchad : Vers une collaboration fructueuse entre le Tchad et la Fondation Roi Salman pour la jeunesse

Cet échange, caractérisé par une atmosphère chaleureuse et pleine de promesses, a abouti à une invitation officielle adressée au Ministre tchadien pour effectuer une visite en Arabie Saoudite dans un avenir proche. Cette visite s'annonce comme une étape cruciale, car elle a pour objectif de définir les bases d'une coopération dynamique et mutuellement bénéfique autour de projets novateurs spécifiquement conçus pour l'épanouissement et le développement de la jeunesse tchadienne.





Cette initiative permettra également d'établir un lien solide et durable entre les jeunes du Tchad, la Fondation Roi Salman et la jeunesse saoudienne, favorisant ainsi un esprit de solidarité, d'échange culturel et de développement partagé entre les deux nations. Cette perspective de collaboration ouvre des horizons prometteurs pour l'avenir de la jeunesse tchadienne.