TCHAD

Tchad : Vers une collaboration renforcée entre médias et forces de sécurité pour une paix durable

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 17 Avril 2025

​Du 16 au 18 avril 2025, le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH) a organisé un atelier sur le thème : « Cadres et stratégies de collaboration entre les médias et les forces de défense et de sécurité (FDS) face aux défis sécuritaires ». Cet événement, financé par la Coopération Suisse, visait à encourager un dialogue apaisé entre les professionnels des médias et les FDS au Tchad.