Tchad : Vers une simplification des démarches administratives pour la diaspora

Une réunion conjointe a eu lieu entre le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère de la Sécurité Publique pour discuter de la mise en place de dispositifs d'enrôlement de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) dans les missions diplomatiques et consulaires.





Faciliter l'accès aux documents officiels pour la diaspora





Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives pour les Tchadiens de l'étranger, qui rencontrent actuellement des difficultés pour obtenir leurs documents officiels et titres de voyage. L'objectif est de leur éviter de devoir se rendre systématiquement au Tchad, ce qui engendre des coûts et des contraintes importants.





Une réponse aux contraintes actuelles





Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a souligné l'urgence de cette question, face aux délais d'attente prolongés pour l'organisation de missions spéciales de l'ANATS ou aux déplacements coûteux vers le pays. La mise en place de kits d'enrôlement de l'ANATS dans les ambassades et consulats permettra de garantir un accès plus rapide et simplifié aux documents administratifs, renforçant ainsi le lien entre l'État et sa diaspora.





Une étude approfondie pour une mise en œuvre efficace





Les deux ministres, accompagnés de leurs collaborateurs et d'experts, ont convenu de mener une étude approfondie pour garantir une mise en œuvre efficace et sécurisée de cette initiative. Cette étude permettra de définir les modalités pratiques de déploiement des dispositifs d'enrôlement, de s'assurer de la sécurité des données et de garantir la qualité des services offerts.