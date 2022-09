Tchad : "Via le cœur" initie une sortie récréative avec les enfants de l'orphelinat Shalom

Des danses, des interprétations, des remises de dons et des remises d'attestations de formation en pâtisserie ont occasionné ce moment d'anniversaire de l'association "Via le coeur".



Le leader du groupe, Batrane Moustapha, indique que c'est un geste pour aider ces enfants qui ont droit au bonheur. À travers cette sortie, l'association met de la joie au coeur des enfants et leur permet de partager un repas.



Pour Mme. Koumatoyel Marceline, responsable de l'orphelinat Shalom, ces enfants donneront un jour un témoignage positif de l'association "Via le coeur". Celle-ci a su donner de l'espoir aux enfants à travers des formations, sorties récréatives et dons.



À cette occasion, le styliste Camara Création a offert 10 bourses aux enfants de l'orphelinat Shalom. Il a demandé à ceux qui aiment la mode de se rendre à son agence de mannequinat.