Tchad : Victime d'une querelle familiale, la petite Fanné, 3 ans, est enlevée et assassinée par sa tante

La tante paternelle, animée par la colère envers sa belle-sœur, a choisi de se venger en s’en prenant à l’enfant innocent. Elle a enlevé la petite Fanné et l’a empoisonnée loin de son domicile, utilisant une moto pour transporter son corps sans vie.



Heureusement, des voisins ont été témoins de l’enlèvement et ont alerté les autorités. Grâce à leur intervention, la présumée meurtrière a été appréhendée par la police et a finalement avoué son crime.



Une semaine plus tard, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé à Goudji, dans le 10ème arrondissement. Cette affaire est un rappel poignant de la violence et de la tragédie qui peuvent surgir au sein même des familles. Nos pensées vont à la petite Fanné et à sa famille, confrontées à une perte insurmontable.