Tchad : Violents affrontements entre forces de l'ordre et braconniers dans la réserve de Bahr Salamat

Bilan de l'Attaque

Braconniers neutralisés : 2

: 2 Éléments de la GNNT décédés : 4

: 4 Blesés parmi les forces de la GNNT/Secteur Faune : 1

: 1 Braconnier en fuite : 1

Réaction des Autorités



Condoléances du Ministre

Dans la nuit du 25 janvier 2025, un accrochage a eu lieu entre les forces de défense et de sécurité, accompagnées d'éléments du Secteur faune de la Province du Salamat, et un groupe de braconniers autour du village d'Amdouma, dans la Réserve de Faune de Bahr Salamat.Le bilan de cette attaque est le suivant :Le Gouverneur de la Province du Salamat, le Général Abdoulaye Brahim Siam, est présent sur le terrain pour coordonner la situation avec les forces de défense et de sécurité. Les opérations de recherche pour retrouver les malfrats sont en cours, avec des mesures strictes mises en place.Le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, M. Hassan Bakhit Djamous, a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, soulignant l'importance de la lutte contre le braconnage et la préservation de la faune au Tchad.Cet incident tragique met en lumière les dangers auxquels sont confrontées les forces de sécurité dans la lutte contre le braconnage. Il souligne également la nécessité d'une coopération renforcée entre les autorités locales et les agences de protection de l'environnement pour assurer la sécurité des ressources naturelles et des agents chargés de leur protection.