Tchad : Visite conjointe à Abéché de S.E.M. Abderaman Koulamallah et S.E.M. David Lammy

Lors de cette visite, les deux ministres ont rencontré les autorités locales afin d'échanger sur la gestion de la crise humanitaire et souligner l’importance d’une approche efficace pour faire face aux défis posés par l'afflux de réfugiés.

Compréhension des Défis Cette mission a pour but d'acquérir une meilleure compréhension des défis sur le terrain, afin d'améliorer la prise en charge des réfugiés. Les discussions ont porté sur les besoins essentiels des réfugiés et sur les mesures à mettre en place pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

La visite conjointe des ministres témoigne de l'engagement du Tchad et du Royaume-Uni à collaborer dans la réponse à la crise humanitaire et à renforcer les efforts d'assistance pour les réfugiés soudanais. Ce type de coopération est crucial pour apporter un soutien adéquat aux populations vulnérables.