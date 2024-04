Tchad : Visite d’une délégation du ministère des Mines et de la Géologie sur les sites miniers dans le Mayo Kebbi Ouest

Au cours de leur séjour, la délégation a effectué plusieurs visites sur le terrain. La première était celle d'une carrière de latérite et de granulats appartenant à la société SATOM, une entreprise spécialisée dans l'extraction et le traitement des matériaux minéraux. Cette visite a permis à la délégation d'observer les différentes étapes du processus d'extraction ainsi que les mesures mises en place pour assurer la sécurité des travailleurs.



Deux sites d'orpaillage situés à Massounabaré ont également été visités par la délégation. L'orpaillage est une activité traditionnelle pratiquée depuis des siècles au Tchad, qui consiste à extraire l'or présent dans les rivières et les cours d'eau. Cependant, malgré son importance économique pour la région, cette pratique peut entraîner des problèmes environnementaux si elle n'est pas encadrée correctement. C'est pourquoi la présence de la délégation était essentielle afin d'évaluer l'impact environnemental des activités menées sur ces sites.



Au cours de ces visites, la délégation a pu donner des orientations et des instructions aux responsables locaux pour améliorer le fonctionnement des activités minières dans le Mayo Kebbi Ouest. Des discussions ont eu lieu sur divers sujets tels que l'amélioration des conditions de travail, le respect des normes environnementales et l'utilisation responsable des ressources naturelles.



La visite de cette délégation témoigne donc de l'engagement du Ministère des Mines et de la Géologie envers un secteur minier durable au Tchad. En contrôlant régulièrement les activités minières dans différentes régions du pays, le ministère veille à ce que ces ressources naturelles soient exploitées tout en préservant l'environnement local.