Tchad : Visite de Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

À son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamouss, il a été accueilli par plusieurs personnalités, dont Abderaman Koulamallah, ministre d'État et ministre des affaires étrangères, Dr Abdelmadjid Abderahim, ministre de la santé publique, Bourkou Louise Ngaradoumri, secrétaire d'État à la santé publique, Dr Anya Blanche Melanga Philomene, représentante de l'OMS au Tchad.



Selon le ministère des Affaires étrangères, le Dr Tedros est en visite pour renforcer la coopération entre le Tchad et l'OMS, soutenir la vision politique du Président de la République en matière de santé, appuyer les efforts du gouvernement dans l'éradication du ver de Guinée et aborder l'impact de l'afflux de réfugiés soudanais sur le système de santé tchadien.



Lors de son discours, Dr Tedros a remercié le Tchad pour son hospitalité légendaire envers les réfugiés et s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé.



Le même jour, une délégation du Centre Carter, dirigée par Alexandre Paig, Président et Directeur Général, ainsi que Dr Kashef Ijaz, vice-président du programme santé, est également arrivée. Leur mission est de participer à une réunion de haut niveau pour le plaidoyer et la mobilisation des ressources en vue de l'éradication du ver de Guinée.



Programme de la Visite

La visite de Dr Tedros comprend :

Des visites de terrain.

Des rencontres techniques et de haut niveau.

Des entretiens avec le Premier Ministre, l’Amb. Allah-Maye Halina.

Cette visite est essentielle pour renforcer les efforts du Tchad dans le secteur de la santé et pour mobiliser le soutien international dans la lutte contre les maladies infectieuses.