Tchad : Visite de la Coordination Diocésaine du Mouvement Kotar la Sainte Thérèse au Séminaire Saint Augustin de Bébédjia

Dès leur arrivée, les séminaristes et les membres du mouvement se sont chaleureusement accueillis avec des accolades pleines d'affection. Le recteur du séminaire, l'Abbé Venant Zanga Salvang, a eu l'honneur d'accueillir ces visiteurs au nom de Sainte Thérèse et de Saint Augustin, deux saints qui portent une attention particulière aux prêtres. Ce séminaire interdiocésain situé entre Gore et Doba compte actuellement une population de 24 séminaristes.



Lorsque le mobile de cette visite a été dévoilé par la coordinatrice diocésaine du Mouvement Kotar la Sainte Thérèse, Madame Madjissem Caroline, il était clair que cela s'inscrivait dans le cadre de l'apostolat de Sainte Thérèse. L'objectif était d'accomplir des petits actes désintéressés pour rendre heureux leur entourage.



Les séminaristes ont été très réconfortés tant sur le plan moral que matériel et spirituel à la suite de cette visite. Le doyen des séminaristes, Mbaigolmem Pie Narcisse, a déclaré qu'ils étaient sortis de l'ordinaire grâce à cette rencontre enrichissante.



Dans une ambiance conviviale empreinte d'espoir, les séminaristes ont raccompagné leurs mamans avec la promesse joyeuse de se revoir prochainement lors d'une période bien indiquée.