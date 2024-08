Tchad : Visite de travail d’une importante délégation nigérienne

Le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu dimanche 18 aout 2024 la délégation nigérienne. Celle-ci est composée de plusieurs hauts responsables : Colonel-major Abdourahaman Amadou, Ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigeriens de l’Extérieur, Colonel Ibroh Amadou Bacharou, Chef d'État-major particulier du Président du CNSP et Aboubakar Hassan Dan Sokoto, Ambassadeur du Niger au Tchad



La délégation est venue transmettre un message important du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Général Abdourahaman Tiani, au Chef de l'État tchadien. Ce geste souligne les relations diplomatiques étroites entre le Niger et le Tchad, ainsi que la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays.



Cette mission démontre l'engagement des deux nations à collaborer dans des domaines clés pour le développement et la sécurité régionale.

La visite de la délégation nigérienne au Tchad est un événement important qui marque la volonté des deux pays de maintenir le dialogue et de renforcer leur coopération. Les enjeux de cette visite dépassent le cadre bilatéral et ont des implications pour l'ensemble de la région du Sahel.