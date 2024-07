Tchad : Visite des Ministres Tchadiens de l'Education à l'ONECS

Au cours de cette visite, les deux Ministres ont pu constater de visu le travail remarquable abattu par l'ONECS dans l'organisation du Baccalauréat 2024. Ils ont notamment salué les innovations mises en place par l'Office, qui ont permis de garantir le bon déroulement des épreuves et la transparence des résultats.



Le Ministre d'État Dr. TOM ERDIMI a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation du Baccalauréat 2024. Il a félicité l'ensemble du personnel de l'ONECS pour son engagement et son professionnalisme. "Je suis particulièrement satisfait du travail abattu par l'ONECS dans l'organisation de cet examen crucial", a-t-il déclaré. "Les innovations mises en place ont permis de garantir la transparence et la crédibilité du Baccalauréat 2024."



Le Ministre de l'Éducation Nationale M. MAMADOU BOUKAR GANA a également salué les efforts de l'ONECS. Il a rappelé l'importance du Baccalauréat pour les élèves et a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer le système éducatif tchadien. "Le Baccalauréat est une étape importante dans la vie des élèves", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi il est essentiel que cet examen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je félicite l'ONECS pour son travail et je l'encourage à poursuivre ses efforts pour améliorer le système éducatif tchadien."



La visite des deux Ministres à l'ONECS est un signe fort de l'engagement des autorités tchadiennes à garantir un système éducatif de qualité pour tous les enfants du pays. Le travail de l'ONECS est essentiel pour atteindre cet objectif et les innovations mises en place pour le Baccalauréat 2024 sont un pas dans la bonne direction.