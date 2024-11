Tchad : Visite du Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration dans des Commissariats

Lors de cette visite, le ministre a pu :



Constater les réalités du terrain : En se rendant directement dans les commissariats, M. Aghabach a souhaité avoir une vue d'ensemble des conditions de travail des agents de sécurité et des défis auxquels ils font face.



Donner des orientations : Suite à ses observations, le ministre a pu formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité des services de sécurité et renforcer la collaboration au sein des équipes.



Importance de l’Évaluation Terrain

Cette initiative souligne l'engagement du ministère à garantir la sécurité publique et à répondre aux préoccupations des forces de l'ordre. En se rapprochant des agents sur le terrain, le ministre a démontré sa volonté de dialoguer et d'identifier des solutions concrètes aux problèmes rencontrés.



Le gouvernement tchadien continue ainsi de travailler pour renforcer la sécurité et la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre, en veillant à ce que les conditions de travail soient optimales pour tous les agents de sécurité.