La goutte est une maladie articulaire chronique causée par un excès d'acide urique dans le sang. Elle se manifeste par des crises aiguës de douleur et d'inflammation, principalement dans les articulations.



Abderaman Koulamallah, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, partage aujourd'hui ses conseils pour gérer les crises de goutte.



Tout d'abord, M. Koulamallah souligne l'importance d'une alimentation équilibrée pour prévenir les crises de goutte. Il recommande d'éviter les aliments riches en purines tels que la viande rouge, les abats (foie, rognons), certains fruits de mer (crevettes, moules) et les boissons alcoolisées. Au lieu de cela, il encourage la consommation régulière d'aliments riches en vitamine C comme les agrumes et les légumes frais. Voici ses conseils.



Conseils pour Gérer les Crises de Goutte

Si vous souffrez de crises de goutte ou si vous avez un parent ou une connaissance qui en souffre, voici quelques conseils essentiels :

1. Ne jamais laisser la douleur s'installer :

- La goutte se manifeste par des signes avant-coureurs avec des douleurs légères qui s'intensifient progressivement dans la journée. Prenez rapidement du paracétamol de préférence codéine pour traiter la douleur et évitez les aliments gras qui peuvent aggraver la crise.

2. Reconnaître les causes de la douleur :

- Si la douleur survient, c'est probablement dû à une consommation excessive de viande dans les jours qui ont précédé, entraînant une accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Il est crucial de traiter cette crise en profondeur.

3. Gérer les crises sévères :

- Si une crise se déclenche, le paracétamol (même avec de la codéine) seul ne sera pas efficace. Consultez votre médecin pour obtenir du tramadol à forte dose. Évitez les anti-inflammatoires, qui peuvent être inefficaces et potentiellement néfastes pour les reins à long terme.

4. Traitements en pleine crise :

- Les médicaments de fond comme l’allopurinol sont inefficaces en pleine crise et peuvent même l’aggraver. Il faut l’arrêter un temps.

- Solution

- Dès les premiers signes d'une crise sérieuse, prenez immédiatement de la colchicine : 1 comprimé, renouvelé après 4 heures. Cela devrait suffire à diminuer la crise.

- Si la colchicine n'est pas efficace et que votre articulation, pied, ou coude gonfle au point de vous empêcher de marcher, les corticoïdes (1 mg par kg de poids corporel pendant 4 à 5 jours) peuvent offrir un soulagement rapide. Toutefois, cette solution est fortement déconseillée en cas de diabète. Pendant la prise de corticoïdes, évitez le sucre et le sel.

- Notez que les médecins préfèrent généralement les antidouleurs, mais ils peuvent sous-estimer la douleur insupportable de la goutte. Les corticoïdes ne doivent être utilisés que lors des crises sévères. Après la crise, poursuivez avec la colchicine pendant au moins 6 mois (1 comprimé par jour).

5. Traitement à long terme

- Après 6 mois, ou un peu moins, commencez un traitement de fond à vie avec de l'allopurinol, en accord avec votre médecin pour déterminer la dose appropriée.

Parole de goutteux !

Cela fait 30 ans que je gère cette maladie et j’ai fini par la maîtriser tellement elle m’a pourri l’existence. Depuis quelques années, mes crises sont espacées de 4 à 5 ans et j’ai réussi à éviter les grosses crises en les traitant dès leur début.

Je répète : ne jamais laisser la crise s’installer ! Les conseils que je vous donne sont tirés de mon expérience personnelle et certains médecins peuvent ne pas être d’accord. Mais savent-ils ce qu'est une crise de goutte ?