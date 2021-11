Tchad : "Voix de la femme" annonce 16 jours d'activisme contre les violences de genre

Le président du comité d'organisation, Hadid David Ngargoto, souligne que le thème mondial de cette année est « Orangez le monde : mettre fin dès maintenant aux violences à l'égard des femmes ». Cette année, l'ONG "Voix de la femme" va démarrer ses activités avec l'ouverture d'un service dénommé : "Service d'écoute, d'assistance juridique et judiciaire".



L'ONG "Voix de la femme" mènera des activités de sensibilisation, de conseil, d'orientation et de formation à l'attention des femmes et aux filles sur les différents types de violences à leur égard. L'objectif général visé par cette campagne est de susciter la prise de conscience des populations sur les méfaits de violences faites aux femmes et aux filles.



L'ONG prend la ferme résolution de sensibiliser et de conscientiser les hommes afin de mettre fin à toutes sortes de violences faites aux femmes.



La fréquence des violences perpétrées contre les femmes et les fille est considérable. Plus d'un tiers des femmes de 15 à 49 ans (35 %) ont été victimes d'actes de violence physique, psychologique et/ou sexuelle, au moins une fois dans leur vie (EDS-MICS, 2015). Près de la moitié (49 %) a déclaré avoir été blessée au cours des 12 derniers mois à la suite d'actes de violence conjugale ; deux femmes sur cinq (38 %) ont déclaré avoir été excisées.



La campagne sera marquée par la vulgarisation des textes et lois relatives à la protection de la femme et de la petite fille ; la sensibilisation et l'organisation des femmes et filles pour la défense de leurs droits ; la réalisation d'émissions radiophoniques avec des messages adaptés de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles

(microprogrammes, table-rondes, émissions interactives) ; des rencontres d'échanges avec des femmes victimes des violences basées sur le genre (VBG) et l'organisation de conférence-débats sur des thématiques genres (risques et conséquences socioéconomiques et juridiques des VBG).