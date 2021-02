Tchad : Vol d'un véhicule du ministère de la Justice, l'auteur arrêté au Batha

Un véhicule appartenant au directeur général du ministère de la Justice, chargé des Droits des humains, volé à N'Djamena, a été retrouvé par les forces de l'ordre de la province du Batha et présenté ce jour à Ati. En effet, le véhicule de marque Toyota Helix, double cabine, volé à N'Djamena le 17 février 2021 a été retrouvé ce 18 février à la sous-préfecture d'Abou Hidjilidj, dans le département de Wadi Rimé, par les forces de défense et de sécurité de la province du Batha.



Aussitôt informées de la disparition du véhicule, les forces de défense et de sécurité de la Province du Batha se sont mises aux trousses du voleur présumé. Le véhicule volé a été intercepté au cours de la matinée, tandis que l'auteur du vol a aussitôt été arrêté.



Selon le commandant adjoint de la légion n°12 de la gendarmerie du Batha, tous les éléments ont été informés du vol. Il a fallu quatre heures de temps pour que les forces de l'ordre mettent la main sur le voleur présumé. Le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Hagguar Tidjani, représentant le gouverneur de la province, a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour le travail bien fait. Il a exhorté la population du Batha à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, pour « traquer les bandits de grands chemins qui troublent la quiétude du paisible citoyen ».