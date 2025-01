Tchad : Vulgarisation de l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires à Moussoro

Accompagné de ses proches collaborateurs, l'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique (IDENPC) de Barh El Gazel Sud, Ahmat Ali Daladou, a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires moyens et secondaires de Moussoro. L'objectif principal était de vulgariser l'arrêté numéro 344 du 24 décembre 2024, émis par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, qui interdit l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires publics, communautaires et privés.





Durant sa visite, l'IDENPC et sa délégation ont fait le tour des salles de classe pour transmettre le message aux élèves. Ahmat Ali Daladou a insisté auprès des chefs d'établissements sur l'importance de respecter cet arrêté et les règlements intérieurs de leurs écoles : « Nous avons insisté sur la nécessité de respecter strictement cet arrêté ministériel, ainsi que les règlements intérieurs de leurs établissements. »





En plus de la sensibilisation à l'interdiction des téléphones portables, la délégation a également donné des conseils sur la culture de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ces initiatives visent à créer un environnement d'apprentissage propice, favorisant le développement harmonieux des élèves.



Cette démarche souligne l'engagement des autorités éducatives à améliorer la qualité de l'éducation et à promouvoir un cadre scolaire serein et respectueux.