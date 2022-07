Tchad : Wakit Tamma annonce une marche le 16 juillet

"Le samedi c'est une marche pacifique. Et nous invitons tous les tchadiens", annonce Wakit Tamma au cours d'un point de presse ce mardi.



"Avec Wakit Tamma, nous reprenons avec nos manifestations et nous prévoyons une marche le 16 juillet pour dénoncer la politique française au Tchad et l'inertie du Conseil militaire de transition (CMT)", selon Soumaïne Adoum.



"La présence militaire française coûte très cher aux tchadiens", relève Soumaïne Adoum. Wakit Tamma espère une réponse favorable du ministère de la Sécurité publique : "On ne va pas repousser les marches indéfiniment, surtout qu'ils ne font aucun effort pour améliorer les choses".