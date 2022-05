Tchad : Wakit Tamma annonce une nouvelle manifestation contre la France le 28 mai

Le coordonnateur de Wakit Tamma, Me. Max Loalngar, a annoncé ce samedi l'organisation d'une nouvelle manifestation le 28 mai 2022 pour demander le départ de la France du Tchad.



"Je vous fixe un rendez-vous pour le 28 mai prochain. La France Dehors. Nous descendrons à nouveau dans la rue pour demander le départ de la France", a affirmé Me. Max Loalngar.



Des manifestations ont éclaté ce 14 mai à N'Djamena et à Abéché pour réclamer le départ des forces françaises. Des slogans hostiles à leur présence ont été scandés tandis que plusieurs dégradations ont été enregistrées.