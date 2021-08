Tchad : Wakit Tamma appelle à une nouvelle marche de "sanction" le 21 août

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma appelle à marcher ce samedi 21 août à N'Djamena pour une marche dite de "sanction" contre le Conseil militaire de transition (CMT), le gouvernement de transition et leurs complices, selon Me. Max Loalngar qui s'est exprimé jeudi au cours d'un point de presse.



La marche vise à exiger l'arrêt immédiat de tout le processus de transition en cours. Wakit Tamma estime qu'il est mal engagé, mal conduit, mal géré et conduit inévitablement vers le chaos et des lendemains incertains.



Wakit Tamma demande la révision immédiate de la Charte de transition afin d'y introduire plusieurs préoccupations. Il revendique une meilleure inclusion des tchadiens dans tous les organes de la préparation, de la gestion et du suivi de la transition.



"Tous les décrets et arrêtés mettant en place les organes non consensuels en vigueur doivent être purement et simplement annulés", indique Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma.