Tchad : Wakit Tamma doute de la volonté de construire une nation juste et égalitaire

La coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma, a fait un point de presse ce 30 septembre 2021 à N'Djamena, pour dénoncer les "intentions égoïstes" du Conseil militaire de transition (CMT) qui sont entre autres l'absence de volonté à contribuer à la construction d'une nation juste et égalitaire, garantissant l'intérêt de tous les enfants du Tchad, et le manque de volonté d'organiser un dialogue national digne de nom, ayant pour objectif la refondation du Tchad.



Selon le porte-parole de la coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma, Me. Max Loalngar, "le but inavoué de ce manque de volonté politique est sans contexte, de faire en sorte que les intérêts des colonisateurs qui plongent le Tchad dans des situations difficiles depuis plus de trois décennies soient préservés".



Dénonçant une mise en place précipitée, Me. Max Loalngar estime que le décret n° 502 portant désignation des membres du Conseil national de transition (CNT), signé le 24 septembre dernier, "jette un jour cru sur les maléfiques desseins" car "un parlement, devant contrôler l'action gouvernementale et éditer au nom du peuple tchadien, des lois opposables à tous, doit jouir d'une légitimité suffisante".



Wakit Tamma entend marcher ce samedi 2 octobre 2021 pour exprimer ses revendications.