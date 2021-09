Tchad : Wakit Tamma exige la fin du népotisme dans les nominations

Une nouvelle marche pacifique de Wakit Tamma a eu lieu ce samedi 11 septembre à N'Djamena. Du rond-point Hamama au Palais du 15 janvier, les manifestants ont brandi plusieurs banderoles : "le MPS doit disparaître, le Tchad n'est pas un royaume, non à l'injustice, respectez le peuple tchadien, nous luttons pour vous aussi, justice à Timan Erdimi, la France doit avoir honte, la jeunesse exige un dialogue inclusif, victimes d'Hissein Habré, voici venue l'heure de la détermination après six ans de mauvaise volonté".



Dans une déclaration lue par Dr. Yombatina Sitack, six revendications ont été énumérées : la révision immédiate de la Charte de transition concoctée unilatéralement par 15 généraux et imposée aux 16 millions de tchadiens ; et la reprise immédiate de tout le processus de transition en cours mal engagé, mal conduite, mal géré , non inclusif, non démocratique et source de conflits et blocages imminents.



Wakit Tamma exige également l'arrêt immédiat de toutes les intimidations, manipulations, manigances et tentatives de corruption des leaders des organisations et partis politiques qui lui sont affiliés ; le respect de la vie humaine et des libertés fondamentales sur l'ensemble du territoire ; la fin des nominations ethniques, claniques, fantaisistes et injustes dans les secteurs de l'éducation, de la santé, et dans les postes juteux réservés à des clans ; et la dépolitisation de la justice.