Tchad : Wakit Tamma met en garde contre les risques électoraux

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 8 février 2024 à la bourse du travail, la coalition Wakit Tamma a exprimé ses préoccupations concernant la situation politique actuelle du Tchad, en particulier durant cette dernière phase de la transition. Wakit Tamma a abordé plusieurs points clés, notamment les relations entre le Tchad et la France, les perspectives du processus politique tchadien et les risques d'une crise imminente.



La coalition a critiqué le rapprochement observé entre le Tchad et la Russie, suite au voyage du président de la Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, considérant cela comme un potentiel affaiblissement des liens avec Paris et l'OTAN.



Les actions entreprises par le président de Transition, telles que la formation de la Cour constitutionnelle et de l'Agence Nationale de Gestion des Élections, sont perçues par Wakit Tamma comme préparant le terrain pour un « ultime épisode de vandalisme électoral armé ».



Soumaine Adoum, porte-parole de la coalition, a souligné la nature de la relation historique entre le Tchad et la France, rappelant l'influence française sur les changements de régime dans le pays, de Ngarta Tombalbaye jusqu'au remplacement de Deby-père par son fils.



En conclusion, Wakit Tamma appelle le président de la Transition à honorer son engagement de passer le pouvoir à un civil élu démocratiquement, conformément à sa promesse en tant qu'officier.