Tchad : Wakit Tamma persiste, malgré l'interdiction de ses marches

« Que cette comédie du ministère de la Sécurité publique ne vous décourage pas, chers tchadiens. Il est vraiment temps pour nous de prouver aux yeux du monde entier que le pouvoir est au peuple », insiste Wakit Tamma.



« N’obéissons jamais à cet arrêté arbitraire portant interdiction de nos actions en vue. Car le ministère a refusé délibérément de recevoir la demande de marche de Wakit Tamma de la main d’un huissier qui, au-delà de la personne humaine est institution ».



Cette marche est organisée contre les autorités qui selon les organisateurs ne respectent pas l’être humain. "Il n’y a rien à attendre de ce système. Tous les tchadiens sont appelés à sortir massivement demain dès 7 heures à la Place de la nation pour lutter contre le régime qui n’a de respect pour personne", affirme Wakit Tamma.Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a annoncé ce 20 septembre l'interdiction de ces manifestations. Le ministre Idriss Dokony Adiker dit n’avoir reçu aucune demande de marche ou manifestation publique.Sur sa page Facebook, la coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma, insiste sur sa décision de marcher. Il indique que la décision du ministère de la Sécurité publique est une comédie :Pour la coordination des actions citoyennes, "le peuple devrait braver la peur pour faire valoir ses droits et libertés fondamentaux qui leurs sont garantis par les textes de la République. N’admettons pas qu’ils soient bafoués par ce groupe de militaires au pouvoir. N’acceptons pas d’être esclaves dans notre propre pays en obligeant le pouvoir à respecter et écouter le peuple. En effet, il ne peut jamais y avoir du pouvoir sans l’existence du peuple".Pour Wakit Tamma, il y va de "l’avenir de notre pays et de celui de nos enfants" :"Le peuple devrait faire face à son destin et affronter l’arbitraire pour que règne le Tchad de justice et d’égalité pour tous. Ayons ce courage de sortir demain dans les arrondissements de la capitale pour converger vers la Place de la nation », conclut Wakit Tamma.