Tchad : Wakit Tamma planifie des manifestations pacifiques

Le Coordonnateur de la section politique de Wakit Tamma, Ordjei Abderahim Chaha, a rencontré hier les membres du comité des sages dans le 4ème arrondissement. Cette réunion avait pour objectif d'échanger sur les prochaines marches pacifiques prévues.



Lors de cette rencontre, le Coordonnateur de Wakit Tamma a souligné l'importance de la sagesse et de la détermination incarnées par ces personnes, affirmant qu'elles jouent un rôle crucial dans la libération du Tchad. Il a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre l'implantation et la présence durable des forces françaises au Tchad, ainsi que contre l'ingérence de la politique française dans les affaires internes du pays.



Ordjei Abderahim Chaha a également rappelé l'urgence de descendre dans la rue pour revendiquer les droits du peuple tchadien. Il a critiqué l'attitude de la junte actuelle envers les préoccupations du peuple, soulignant que les besoins et les droits fondamentaux du peuple sont ignorés, et que les conditions de vie sont difficiles, marquées par le manque d'eau et d'électricité.



Le Coordonnateur a lancé un appel à l'ensemble du peuple tchadien, en particulier à la jeunesse, pour se joindre aux manifestations à venir. Il a insisté sur l'importance de l'unité et de la solidarité pour sauver le pays de ses défis actuels.