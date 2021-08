Tchad : Wakit Tamma réagit à l'appel des partis à réorienter la lutte pour la paix

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a réagi samedi à la déclaration des partis politiques qui lui sont affiliés, sur leur volonté de dialoguer et d'accompagner la transition. Le coordinateur de Wakit Tamma, Me. Max Loalngar, estime que "ces personnes se prévalent d'agendas politiques".



Des partis politiques membres de Wakit Tamma, notamment ceux de François Djekombé, Mahamat Bichara ou encore Me. Théophile Bongoro, ont appelé vendredi à "taire les querelles inutiles et faire passer l'intérêt du Tchad". Ils ont préconisé de réorienter leur énergie dans la lutte pour la recherche d'une paix durable dans notre pays, au vu des actes posés par le Conseil militaire de transition.



"Il ne suffit pas de proclamer son appartenance à Wakit Tamma pour en faire partie (...) Wakit Tamma n'est pas une confédération d'organisations pour que chacune d'elle puisse agir à sa guise", indique la coordination de Wakit Tamma.



Wakit Tamma affirme qu'elle "continue son chemin avec d'autres partis politiques".