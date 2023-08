Tchad : Wakit Tamma sonne l'alarme pour le respect de la souveraineté et contre l'ingérence étrangère

Dans son allocution, le coordinateur de la section politique de Wakit Tamma, Ordjei Abderahim Chacha, a vivement souligné l'ingérence violente et menaçante des autorités françaises, une pratique qui s'étend sur plusieurs décennies, orchestrée par leurs forces armées redoutables. Il a pointé du doigt le manque d'indépendance et de souveraineté du pays, dénonçant le contrôle de la France sur les destinées nationales par l'entremise de marionnettes locales.



Ordjei Abderahim Chacha a également mis en lumière le rôle de la France en tant que levier qui propulse son propre développement en utilisant le Tchad comme plateforme. Il a lancé un appel à une révolte populaire, considérant celle-ci comme le rempart essentiel pour l'essor du Tchad. Insistant sur le danger de continuer à accepter la domination française et la dégradation des institutions républicaines, il a encouragé à briser ce cycle régressif.



L'orateur a souligné l'impact néfaste des pillages continuels de nos ressources et des manipulations de notre liquidité par la France, mettant en évidence leur rôle préjudiciable au développement. Il a préconisé la nécessité urgente et rigoureuse de démanteler les bases militaires françaises, considérées comme le symbole de notre souveraineté retrouvée. Selon lui, la France représente une menace pour la démocratie, la justice et le développement, en maintenant le pays dans un état de sous-développement.



Chacha a évoqué la réalité de la situation en comparant la sortie de la France par d'autres pays comme la RCA, le Mali et le Burkina Faso. Après avoir retrouvé leur indépendance, ces nations ont progressé vers la démocratie, la sécurité et la bonne gouvernance. Il a souligné que la France continue à exploiter nos ressources et notre argent en échange d'une sorte de loyer caché.