Tchad : Wang Laouna Foullah dans la course pour la présidence de la FTFA

Dans l'effervescence préélectorale qui caractérise la scène sportive tchadienne, Ibrahim Wanglaouna Foullah a lancé officiellement sa campagne pour prendre les rênes de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA). L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu au ministère des Affaires étrangères ce mercredi 22 novembre.



Cela fait deux ans que le football tchadien, sous la tutelle d'une fédération en convalescence, est dirigé par un Comité de Normalisation désigné par la CAF et la FIFA. La tâche de ce comité comprenait la révision des textes de base de la fédération et l'organisation des élections.



Foullah, candidat tête de liste, s'est exprimé sur la situation actuelle du football tchadien et sur son engagement en faveur de ce sport. "Les règles du jeu sont clairement définies et à l'heure actuelle, je me trouve être le candidat en lice pour la présidence de la FTFA", a-t-il déclaré. Il souligne que sa présence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation méticuleuse.



L'ambition de Foullah est de redonner une seconde chance au football tchadien pour qu'il puisse briller sur la scène internationale. Son programme comprend la réforme de la gouvernance, la valorisation du football sur tout le territoire, l'amélioration des conditions de pratique, la création d'attractivité dans le domaine, et l'élévation du niveau des équipes nationales.



Foullah appelle à l'unité et à la coopération pour surmonter les défis à venir. "Nous n'aurons de repos que lorsque la FTFA sera de nouveau une institution crédible, jouissant de la confiance de tous les acteurs et partenaires", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de la crédibilité et de la confiance pour l'avenir du football dans le pays.



Avec cet élan de changement, Foullah espère mener le football tchadien vers un avenir prometteur. Son message est clair : la renaissance du football tchadien est à portée de main, à condition que tous les acteurs y contribuent de manière significative.