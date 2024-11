Tchad : Wenak Labs organise la 10e édition de Novembre Numérique (NN10)

Il est à noter que Novembre Numérique se déroulera tout au long du mois de novembre et proposera des échanges sur des questions telles que les moyens par lesquels le numérique peut contribuer à réduire les inégalités et promouvoir l'inclusion sociale. Au programme : compétitions, projections de vidéos pour les jeunes, formations, et bien plus encore.



Le directeur exécutif de Wenak Labs, Abdelsalam Safi, dans son discours d'ouverture, a souligné que Novembre Numérique est aujourd'hui célébré dans plus de 150 villes réparties sur 5 continents, unissant des personnes autour de cette noble cause. Selon lui, les différentes activités proposées permettront non seulement de promouvoir la diversité culturelle à l’international, mais aussi de créer une plateforme d’échange d'idées et de partage de projets innovants.



Il a également rappelé que, dans un monde où la discrimination prend de nombreuses formes, le numérique représente un outil essentiel pour promouvoir l'égalité des chances.