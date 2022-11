Tchad : WenakLabs sensibilise les élèves sur l'usage responsable des réseaux sociaux

Novembre numérique est une initiative tchadienne du Hub technologique WenakLabs, qui est devenue un événement majeur célébré chaque année dans plus de 70 pays et 100 villes sur les cinq continents.



Présente à Abéché dans le cadre des activités de la 8e édition du mois de Novembre numérique, l'équipe de WenakLabs a organisé le 25 novembre, une session de sensibilisation sur l'apprentissage par le biais du numérique et l'usage responsable des réseaux sociaux, aux élèves du lycée national franco-arabe.



Après la phase de présentation du contenu de la session par les initiateurs, un jeu-concours a été organisé aux élèves de la classe de terminale littéraire et scientifique. Pour ceux qui ont donné les meilleures réponses, ils ont été récompensés avec des kits scolaires.



Les deux proviseurs du lycée franco-arabe scientifique et littéraire d'Abéché ont remercié les membres de WenakLabs pour cette initiative.