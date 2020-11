Tchad : Wenaklabs et l'IFT lancent le Novembre numérique

L'Institut français du Tchad (IFT) et Wenaklabs présentent le Novembre numérique sous le thème "Résilience Numérique". Le lancement officiel de l'évènement a été annoncé mercredi à N'Djamena.



À travers Novembre numérique, l'on peut notamment découvrir la richesse de la bibliothèque de l'IFT et participer à des Jeux concours pour prouver son talent, informe le chargé de mission de la médiathèque de l'IFT, Corentin Leroux.



Le co-fondateur de Wenaklabs, Abdelsalam Safi, invite les jeunes à participer au Novembre Numérique pour découvrir différentes innovations.



Corentin Leroux présente les différentes activités du Novembre numérique comme suit :



1- Ma vie Ma ville : concours vidéo sur Covid-19 et la remise de prix sera le 25 novembre ;

2- Sculptures Numérique : Ateliers d'art plastique qui seront aminés par Monsieur Appolinaire du 5 au 30 novembre ;

3- Hackathon : solution numérique appliquée à L'agritech qui se déroulera du 14 au 16 novembre ;

4- Génies en Herbes : compétition de culture informatique inter établissant qui se tient le 6 novembre ;

5- Digitale : coaching et sensibilisation numérique pour la jeunesse féminine organisé par le RJDLT, compétition finale le 20 novembre ;

6- Hackathon : Résilience numérique,organisé par Wenaklabs et Chad innovation du 18 au 20 novembre ;

7- Exposition Femmes Numériques : portraits de femmes tchadiennes à partir du 16 novembre ;

8- Biblioateco : lancement d'un jeu vidéo destiné à l'utilisation numérique de la médiathèque ;

9- Jeux et initiation à l'informatique : Ateliers de formation numérique pour enfants le 14 novembre ;

10- Présentation TchadEducatic : plate-forme enseignement pédagogique le 17 novembre ;

11- Numerisantes : Découverte numérique pour les lycéennes du 13 au 14 novembre ;

12- Le Blog Camp : Formation blogging et outils numériques du 9 au 10 novembre ;

13- les ateliers de Fadoul : initiation à la robotique du Fablab du 2 au 7 novembre ;

14- les ateliers de Khouadar : Ateliers Photoshop pour les arabophones du 7 au 8 novembre ;

15- le Bar Camp : non conférence sur la participation citoyenne le 28 novembre ;

16- Web et Android : Cours d'initiation au lancement d'application mobiles du 9 au 14 novembre;

17- Les ateliers de Tony : initiation aux outils d'info graphies du 9 au 18 novembre ;

18- Des Vers et des Proses : Ateliers plus soirée slam numérique du 26 au 28 novembre ;

19- Grand Débat : Autour des impacts de Covid19 sur la société et l'économie tchadienne le 30 novembre.