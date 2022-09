Tchad : Women TECH forme des filles aux TIC et techniques de création d’emploi

Pour les cofondatrices de Women TECH, Taryam KodjiaNouba Sophie et Wazina Abdelkerim Nassour, cette première formation vise à créer une plateforme numérique aux femmes afin de les aider à créer et vendre dans le numérique.



Durant deux jours, les jeunes filles seront formées sur les thématiques suivantes : techniques de recherche sur Internet, la technologie comme outil pour favoriser l’égalité des chances et favoriser l’autonomisation de la jeune fille, les filles et les réseau sociaux, Sucess Story et entrepreneuriat numérique et métiers du digital au Tchad : opportunité pour les femmes. Le tout, suivi d’un atelier pratique.



Cette première édition est dénommée "Championnes TIC".