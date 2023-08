Ce samedi 19 août 2033, la Vice-Présidente de l'association YALI Chad a tenu une conférence de presse au quartier Chagoua pour annoncer le lancement d'un projet ambitieux. Intitulé "Coaching en Leadership et Engagement Citoyen", ce programme vise à renforcer la gouvernance responsable et la citoyenneté active au sein des universités de N'Djamena, Moundou et Doba.



Dans son allocution d'ouverture, la Vice-Présidente, Dr Habsita Mahamat Abakar, a souligné le rôle crucial des jeunes dans le développement du Tchad. Avec les deux tiers de la population constitués de jeunes, leur participation active est essentielle pour atteindre des objectifs ambitieux. Malgré les avancées réalisées ces dernières années pour améliorer la situation des jeunes dans la société, il reste encore beaucoup à faire.



La conférence de presse a également mis en évidence les défis auxquels la jeunesse tchadienne, en particulier les adolescents, est confrontée au quotidien. Parmi ces défis figurent la précarité de la santé, l'accès à l'éducation et la prise de décisions autonomes. Les menaces actuelles qui pèsent sur leurs droits et leur bien-être entravent leur capacité à devenir des citoyens engagés et productifs. Les jeunes sont exposés à divers risques tels que la tentation des gains faciles, la consommation de drogues et les influences néfastes des mouvements extrémistes, sans oublier les maladies comme le VIH/SIDA et la tuberculose.



Témoignant de cette initiative lors de sa visite au Site de Réfugiés Centrafricains de Gaoui, Mme Mariame Ousmane a déclaré : "Je remercie chaleureusement l'association YALI Chad pour son geste louable en faveur des réfugiés de Gaoui. Nous n'avons pas de centre de santé ici et, grâce à cette initiative, nous sommes encouragés et rassurés quant à notre bien-être."



L'objectif global du projet est d'améliorer les compétences, les connaissances et le soutien nécessaires aux étudiants afin de les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur propre corps, leur famille, leur communauté, leur pays et le monde en général. Pour mener à bien cette initiative, YALI Chad bénéficie du soutien de l'UNFPA, en collaboration avec le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT).



À l'issue de la cérémonie de lancement, YALI Chad a organisé un dépistage du paludisme et a fourni des médicaments aux réfugiés centrafricains résidant à Gaoui. Cette action exemplaire témoigne de l'engagement de l'association envers les réfugiés et leur bien-être.



Le projet de Coaching en Leadership et Engagement Citoyen ouvre de nouvelles perspectives à la jeunesse tchadienne en leur offrant les outils et les opportunités nécessaires pour devenir des agents du changement dans leur pays. Grâce à des initiatives tangibles comme le dépistage du paludisme et le soutien aux réfugiés, YALI Chad démontre sa volonté de faire une véritable différence dans la vie des jeunes et des communautés qu'ils représentent au Tchad et ailleurs.