Tchad - Yannick Djekonbé : L'étoile montante du football tchadien brille en Allemagne

Yannick a commencé son aventure footballistique sur les terrains du centre de foot de Moundou (CDF) au Tchad. C’est là qu’il a affûté ses talents et développé sa passion pour le jeu.

Formation au Nigeria: Il a ensuite poursuivi sa formation au Nigeria, rejoignant l’académie de Jee-Lec. Cette étape lui a permis de continuer à se perfectionner.



Yannick a joué une demi-saison en D3 avec le Tyumen FC en Russie, où il a déjà démontré son potentiel sur les terrains étrangers.



Finalement, c’est en Allemagne qu’il a trouvé sa place. En janvier 2024, il a intégré le FC Spandau 06, où il évolue actuellement. Il porte fièrement les couleurs du drapeau tchadien.

Évoluant au poste d’ailier gauche ou droit en Landesliga Berlin, Yannick Djekonbé impressionne par sa rapidité, sa technique et sa capacité à faire la différence.



Interrogé sur son parcours et ses rêves, Yannick exprime sa passion pour le football. Il vise à jouer à un niveau supérieur dès la prochaine saison et espère évoluer au plus haut niveau, en Bundesliga, d’ici 2 ou 3 ans.



Yannick Djekonbé est un exemple inspirant pour les jeunes footballeurs, montrant que la persévérance et le travail acharné peuvent ouvrir des portes vers le succès. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa carrière prometteuse!