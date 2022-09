Tchad : "Yasriba" porte secours aux sinistrés d’inondations avec des kits alimentaires

L'association Yasriba pour le développement et la bienfaisance a distribué des kits alimentaires aux personnes victimes d'inondations. Plus des 100 ménages en sont bénéficiaires au village Machtoul, dans la localité de Koundoul.



Le représentant de Yasriba, Mahamat Mahmoud, souligne que son association ne pouvait pas rester indifférente face aux souffrances des personnes victimes d'inondations dans le village de Machtoul, raison pour laquelle ils ont voulu aider ces personnes en leur apportant quelques vivres.



Ces kits alimentaires comportent entre autres des pattes (macaronis et spaghettis), de l'huile, du riz ainsi que du sucre.