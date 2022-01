Tchad : Yaya Dillo dénonce une barbarie à Abéché et exhorte l'armée à défendre le peuple

"La répression continue toujours sans que cela n'émeut la junte. La junte saute sur l'occasion pour réprimer dans le sang afin de créer la psychose sur les futures manifestations citoyennes que génèrera la mascarade de dialogue. C'est une stratégie savamment orchestrée pour faire taire toute forme de contestation des forces vives de la nation", dénonce Yaya Dillo;



Le PSF invite les tchadiens à "ne pas céder et à rester mobilisés pour contrecarrer les manoeuvres de la junte".



Le PSF exhorte les forces de défense et de sécurité à "cesser cette aventure de servir un groupe d'individus au détriment de la défense de la nation et du peuple tchadien". Il demande au gouvernement de stopper cette "barbarie indescriptible" et à appliquer des mécanismes de résolution des conflits.



"Nous invitons la communauté internationale, notamment la France, à revoir sa position de soutien honteuse en faveur de la junte car celle-ci se couvre du soutien international pour marcher sur le cadavre des tchadiens. Si jamais cette communauté internationale fait sourde oreille, demain elle en portera une part de responsabilité", prévient Yaya Dillo.