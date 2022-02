Tchad : Yaya Dillo déplore la mauvaise gestion des conflits intercommunautaires

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a félicité ce 18 février, la Police nationale pour avoir bien encadré la manifestation du parti à N'Djamena. Yaya Dillo a promis de faire de la Police nationale, une police républicaine dans son programme politique.



S'exprimant devant les manifestants, Yaya Dillo a déploré la manière dont le gouvernement traite la crise intercommunautaire et a exigé l'arrestation des autorités impliquées dans les massacres d'Abéché, car c'est l'État qui est directement responsable.



Le leader du PSF a exigé une enquête indépendante pour éviter tout soupçon concernant la tuerie de Sandana. Il a demandé réparation en faveur des victimes. À ses yeux, et contrairement à ce qu'il pensait auparavant, le défunt président Idriss Deby n'était pas à l'origine de tout le mal. Il s'agit plutôt d'individus mal intentionnés qui l'ont entouré et qui sont encore là.



Ces derniers sont à l'origine de la mal gouvernance et continuent de faire chavirer le bateau, déplore Yaya Dillo. Il souhaite que la justice se penche sur les actes de l'ancien régime et du régime actuel, et exhorte le ministre de la Sécurité publique de ne pas s'impliquer dans les affaires de la justice.



Pour Yaya Dillo, un groupe au sein du parti politique MPS « s'en fout de l'avenir des jeunes » et ne cherche que son intérêt. Ainsi, le capital humain n'est pas le souci du gouvernement. Yaya Dillo estime que l'avenir des jeunes dépend de la lutte contre l'injustice.