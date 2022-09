Tchad : Yaya Dillo et Me. Max Loalngar empêchés d'accéder au siège des Transformateurs

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a tenté de rendre visite à Dr. Succes Masra au cours de la matinée. L'accès lui a été refusé. "Nous avons voulu rendre visite au président Succes Masra mais l'accès nous a été refusé sous prétexte que l'ordre vient "d'en haut". Nous avons constaté que les forces de l'ordre ont élu carrément domicile avec des bâches déjà installées aux alentours du siège du parti Les Transformateurs. Et donc, Dr. Masra et ses quelques militants retranchés dans leur siège sont en réalité en prison. Il est clair que nous vivons dans un État de non droit", a réagi Yaya Dillo.



Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma, affirme avoir été éconduit du siège du parti. "Nous venons d'être éconduits du siège des Transformateurs où nous leur apportons à boire. Terrible. Ce n'est pas un pays", a-t-il affirmé cet après-midi.



Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les rassemblements. Plusieurs journalistes ont été brutalisés et arrêtés.