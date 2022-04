Tchad : Yaya Dillo réagit au remplacement de Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a remplacé ce 5 avril son directeur de cabinet civil à la Présidence. Nommé il y a un mois et demi, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul cède sa place à son adjoint Abdelkerim Idriss Deby. Il est appelé à d’autres fonctions, précise le décret.



Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo Djerou, a aussitôt réagi à la publication du décret. “Bravo Dr. Sabour. Un adulte digne et responsable ne se laisse jamais se faire piétiner par des gamins sans repères et mal éduqués", a affirmé le leader politique.



"Maintenant, je te suggère d'être du bon côté de l'histoire en quittant définitivement "le machin des enfants", a ajouté Yaya Dillo sur sa page Facebook.



Les raisons du remplacement de Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul sont imprécises. La veille, il a exprimé publiquement son soutien à Dr. Djiddi Ali Sougoudi qui a été remplacé de son poste de secrétaire d'État à la Santé publique.