Tchad : Yaya Dillo s'exprime sur l'incident à N'Djamena et dénonce l'injustice foncière

Le différend porte sur un terrain contesté entre lui et Idriss Youssouf Boy -ministre directeur de cabinet civil à la Présidence, qui aurait commencé à construire sans posséder les documents légaux nécessaires. Malgré l'intervention des sages traditionnels et l'appel à la justice, la situation reste tendue. Yaya Dillo dénonce l'injustice foncière et appelle les Tchadiens à soutenir sa lutte pour la justice.



Le litige foncier



Yaya Dillo expose le fond du litige qui l'oppose à Idriss Youssouf Boy. Depuis 2009, un terrain a été constitué en lot, et Yaya Dillo possède le titre foncier confirmé. En revanche, Idriss Youssouf Boy n'a pas de papiers légaux pour ce terrain, mais a entrepris de construire malgré cela, selon Yaya Dillo.



Intervention des sages traditionnels et de la justice



Conscient de la gravité de la situation, Yaya Dillo a sollicité l'intervention des sages traditionnels, y compris le chef de canton et le chef de race d'Idriss Youssouf Boy. Ensemble, ils se sont engagés avec les parents de Yaya Dillo devant le directeur général du domaine, qui a vérifié les documents et confirmé que Yaya Dillo était le légitime propriétaire du terrain depuis 2009. En outre, un géomètre a été mandaté pour vérifier la conformité des plans sur le terrain.



Obstacles et intimidation



Cependant, l'intervention du géomètre a été retardée après qu'un proche d'Idriss Youssouf Boy l'aurait appelé pour l'en dissuader. Malgré le soutien unanime des sages en faveur de Yaya Dillo, Idriss Youssouf Boy a continué à construire, détaille le leader du PSF.



Une stratégie d'élimination



Yaya Dillo révèle que ces individus opposés à lui sont armés de pistolets militaires et même d'armes de guerre, ce 23 juin 2023. Face à cette situation, Yaya Dillo affirme avoir brandi un pistolet civil.



De même, face à la présence de nombreuses personnes venues en soutien à Yaya Dillo, les agresseurs ont abandonné leur projet et ont fui, explique le leader du PSF.



Appel à la compréhension et à la justice



Yaya Dillo invite les Tchadiens à comprendre la nature du problème et dénonce l'inaction de la justice à l'encontre d'Idriss Youssouf Boy. Il souligne également qu'il ne souhaite pas recourir à la violence, mais qu'Idriss Youssouf Boy continue délibérément à construire dans le but d'arriver à un bras de fer.