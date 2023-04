Tchad : Young Diplomats initie un atelier sur la culture de la paix en milieu jeune

Le 31 mars 2023, l'organisation Young Diplomats a organisé un atelier sur le dialogue, élément clé de la construction de la paix, au musée national de N'Djamena, la capitale du Tchad. L'objectif de cet atelier est de promouvoir la paix et la cohabitation pour préserver la coopération entre tous les citoyens pour un avenir meilleur.



Au cours de l'atelier, la consultante Maria Levchenko, partenaire de l'organisation Young Diplomats, a présenté en détail les éléments clés qui permettent une bonne cohabitation. Le coordinateur Pays Young Diplomats, Bello Yerima Yaya, s'est réjoui de la tenue de cet atelier, qui contribuera au processus de réconciliation et à la consolidation de l'unité nationale en cours dans le pays.



Bello Yerima Yaya a souligné l'importance de la participation des jeunes dans la gestion des conflits et la construction de la paix. "En tant que jeunes, il est de notre responsabilité de chercher les voies et moyens nécessaires pour maîtriser la gestion des conflits et les éléments de construction de la paix, car les conflits brisent des vies et mettent le développement à l'arrêt", a-t-il déclaré.



Il a également exhorté les participants à être attentifs et à devenir des ambassadeurs de la paix pour leur entourage à l'issue de l'atelier.