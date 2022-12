Tchad : Young UNICEF échange avec les jeunes sur des opportunités d'accès à l'emploi

À travers Young UNICEF (Regroupement des jeunes de moins de 35 ans), l'UNICEF-Tchad a organisé ce 14 décembre 2022, une journée carrière dédiée aux opportunités et possibilités d'emploi, à l'Hôtel la Résidence. L’objectif de cette journée carrière est d'offrir une plateforme d'échanges, entre les jeunes de moins de 35 ans et les spécialistes des ressources humaines de l'UNICEF sur les opportunités d'accès à l'emploi à l'UNICEF.



Des jeunes y ont pris part depuis Moundou, Abéché, Bol et Mongo, par visioconférence, ou en suivant le Live sur la page Facebook de l'UNICEF Tchad. Maude Dilé, secrétaire générale des Young UNICEF, rappelle que l’objectif de Young of UNICEF est de pouvoir rassembler les jeunes de moins de 35 ans au sein de l'organisation, de pouvoir promouvoir les compétences et pouvoir faciliter leur intégration au sein de l'organisation.



Elle précise que « cette 2ème édition de la journée de carrière est organisée afin de pouvoir promouvoir les opportunités d'emploi pour les jeunes au Tchad, mais également de pouvoir leur donner des conseils et des orientations dans leur recherche d'emploi ». « Vous le savez sans doute mieux que moi, les jeunes tchadiens font face à de multiples défis pour la formation professionnelle et l’accès aux opportunités d’emploi.



Et pourtant, nous savons que vos compétences et votre imagination représentent un atout important pour l’UNICEF, mais plus largement pour le développement du Tchad », explique Jacques Boyer, représentant de l'Unicef au Tchad.



Et de poursuivre « qu’à l’UNICEF, nous pensons qu’il est important d’impliquer les jeunes dans la recherche des solutions aux problèmes que rencontrent les enfants et les jeunes au Tchad. C’est pourquoi nous prenons le pari de nous appuyer sur vos talents, particulièrement en faisant la promotion de l’innovation, de l’ouverture et de la connectivité ».



« Nous sommes aussi très conscients du fait qu’il est parfois difficile de décrypter les offres d’emploi et que le processus de recrutement est souvent compliqué. Cela vous permet de découvrir avec l’appui de notre unité Ressources Humaines, les opportunités d’emploi offertes par l’UNICEF et la manière de présenter au mieux vos candidatures », conclut-il.



Pour rappel, l’UNICEF a lancé en 2019 une initiative qui vise à faciliter l’intégration des jeunes de moins de 35 ans. Cette initiative baptisée Young UNICEF est un cadre de promotion des jeunes talents qui peuvent contribuer à l’atteinte des résultats en faveur des droits de l’enfant.