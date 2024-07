Tchad : Youth Volounteers Chad Act 4SDG plante des arbres lutter contre la désertification

Dans le cadre de la lutte contre la désertification et la sécheresse, Youth Volounteers Chad Act 4SDG a lancé une cérémonie de plantation des arbres, dans l’enceinte de l’établissement scolaire Djil Altakhadoum.



Cette opération de plantation des arbres vise à lutter contre la désertification et la sécheresse dans la ville de Ndjamena et ses environs. Selon le secrétaire général de ladite association, Béchir Mahamat Abouna, la désertification est un phénomène qui nécessite l’implication de tout le monde, pour freiner l’avancée fulgurante de la désertification.



« Nous avons choisi essentiellement de planter des arbres fruitiers, pour permettre aux élèves de savourer des fruits. Nous nous efforçons de réaliser notre rêve de faire du Tchad, un pays vert », explique-t-il.



L’Association Youth Volounteers Chad Act 4SDG entend ainsi étendre la plantation des arbres dans tout le Tchad, pour permettre de freiner l’avancée du désert.