Tchad : Zabounbouti, le nouveau portail d’achat et de vente pour booster le e-commerce

La startup Zabounbouti.com ouvre officiellement ses portes au grand public, a annoncé samedi dernier le directeur général Nedoumbaye Bonheur, au cours d'un point de presse au sein de ladite entreprise, au quartier Atrone dans la commune du 7e arrondissement de N’Djamena.



Révolutionner le secteur de e-commerce, telle est la mission principale de Zabounbouti, un nouveau monde de la commercialisation. Cette industrie de business en ligne donne la possibilité aux particuliers et autres entreprises d’acheter et de vendre en ligne en toute simplicité et surtout avec une livraison à domicile.