Tchad : Zene Bada invite le gouvernement à plus de fermeté après les violences

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a réagi ce 29 février 2024 aux violences survenues la veille à N’Djamena et ayant entraîné la mort tragique de Yaya Dillo, tué de deux balles dans la tête.



« Le MPS invite le gouvernement à plus de fermeté et de rigueur, face à toute action visant à retarder l'émergence du Tchad », a déclaré Mahamat Zene Bada.



« Le MPS adresse ses félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité, toujours aux aguets et prêtes à déjouer toute machination aléatoire, attentatoire à la sécurité publique, à l'ordre républicain et à la légalité institutionnelle », a ajouté le n°1 du MPS qui mobilise actuellement une grande coalition visant à soutenir la candidature de Mahamat Idriss Deby à la présidentielle.



« Pour maintenir l'ordre républicain et mettre un terme à cette rébellion armée en pleine capitale, les forces de sécurité ont opéré hier une descente dans les locaux qui abritent le siège du parti, ou plutôt son centre des opérations criminelles. Les forces de sécurité, en mission, ont été violemment pris à partie », a détaillé Mahamat Zene Bada, commentant les évènements.